До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

Служба безпеки України ідентифікувала всіх колаборантів і зрадників, які вступили до окупаційного "головного управіління мвд Херсонскї області".

Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Псевдоутворення виконує завдання з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян.

Як зазначають в СБУ, для цього окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції "Беркут".

"До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей. Також колаборанти під керівництвом спецслужб рф здійснюють вербування "однодумців", - йдеться у повідомленні.

Під час оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного зрадника, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення. 26 колаборантам повідомлено про підозру. Серед них - 14 екс-працівників Нацполіції.

До так званого "керівного складу" псевдоутворення входять:

Бобришев В.М. – начальник управління кадрового забезпечення;

Трубаєв М.В. – начальник управління карного розшуку;

Гаркуша Г.О. – командир батальйону "Беркут";

Савіна Н.В. – заступник начальника управління кадрового забезпечення – начальник відділу кадрів;

Стусенко Є.Г. – заступник начальника слідчого управління – начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції;

Малиновський Р.О. – заступник начальника управління карного розшуку - начальник відділу розкриття злочинів проти особи;

Горєлов К.В. – начальник Центру громадських зв’язків;

Великосельський Є.В. – начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків;

Шершень М.В. – начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції;

Одинець С.С. – заступник начальника Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції.

Як повідомляв УНІАН, поліцейські розслідують понад 1 тис. кримінальних проваджень проти колаборантів. За 5 місяців у державі зареєстровано понад 106 тисяч злочинів. І цей показник всього на 6% менше, ніж минулого року.

Вас також можуть зацікавити новини: