У 2015 році зловмисники підірвали радіолокаційну станцію та два автомобілі працівників СБУ і Державної прикордонної служби.

У Луганській області оперативники Служби безпеки України встановили місцерозташування прихованого арсеналу з боєприпасами учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО.

Як повідомляє прес-центр СБУ, схрон із бойовими засобами ураження виявлено в напівзруйнованій будівлі за кілька кілометрів від державного кордону. Під час його огляду правоохоронці вилучили понад 70 ручних гранат РГД-5.

За попередніми даними, схованку облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, причетної до серії вибухів на території регіону. До складу ворожого підрозділу входив вибухотехнік з РФ.

Встановлено, що у 2015 році зловмисники підірвали радіолокаційну станцію та два автомобілі працівників СБУ і Державної прикордонної служби.

"Ворожу диверсійну групу було нейтралізовано в ході масштабної спецоперації у 2018 році. За матеріалами української спецслужби ватажка бойовиків засуджено до майже 8 років ув'язнення", - йдеться в повідомленні.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Донеччині у будинку бойовика виявили схрон зброї та боєприпасів.

Також у Донецькій області Служба безпеки України затримала бойовика самопроголошеної "ЛНР", який втік з ОРДЛО через постійні знущання російських кураторів.

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