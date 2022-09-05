Більше 200 людей окупанти досі утримують в застінках.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжується придушення будь-яких виявів волі, людей викрадають та утримують в застінках.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі інформаційного телемарафону 4 вересня.

"На окупованих територіях продовжується весь комплекс заходів терористичних, які сповідує окупаційна влада - це придушення будь-яких виявів волі. Людей викрадають, майже 500 людей у нас вже фактів підтверджених, більше 200 людей, нажаль, знаходяться до сих пір в застінках. І це в усіх наших громадах, безпосередньо на окупованих територіях така ситуація", - акцентував Старух.

Відео дня

Він додав, щодо ситуації з навчанням дітей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

"Так само (окупанти - УНІАН) намагаються примусити колаборувати вчителів, щоб вони розпочали навчання дітей. На окупованих територіях є школи які не працюють, 40 шкіл майже з 400, не працюють взагалі, немає з ними зв’язку", - підкреслив Старух.

Голова Запорізької обласної ОВА зазначив що люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій області на підконтрольну Україні територію, навчають дітей в онлайн форматі.

"Частина шкіл, люди виїхали на підконтрольну Україні територію і займаються з дітьми онлайн . У зв’язку з тим, що у нас лінія фронту поруч, то було прийнято рішення, ми все це обговорювали і з батьками, і з вчителями, навчатись онлайн. І всі школи наші на неокупованих територіях навчаються онлайн", - пояснив Старух.

Раніше у Генштабі заявили, що в окупованих районах Запорізької області російські загарбники живуть у школах.

Вас також можуть зацікавити новини: