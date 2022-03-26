Проти жінки відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про пропаганду комуністичного та нацистського тоталітарних режимів.

На Прикарпатті заарештовано 44-річну агітаторку з російським паспортом за "відновлення СРСР".

Як повідомляє Національна поліція України, мешканка Івано-Франківська під різними псевдонімами вела у соцмережах агітацію "за оновлений СРСР", заперечувала факт розпаду Радянського Союзу і легітимність проголошення колишніми республіками незалежності.

Також жінка адмініструвала канали в Youtube, профілі у Facebook та сторінки у ВКонтакте, де розміщувався деструктивний контент. Пропагандувала ідею "одного народу росії-Руси", відновлення пам’ятників радянським катам, повернення до сталінської конституції 1936 року.

У день початку повномасштабного нападу РФ на Україну жінка відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером мобільного оператора, з яким вона обговорювала питання державності, незалежності та суверенітету України, а також події російсько-української війни.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у прихильниці СРСР, крім українського, ще й паспорт громадянки Російської Федерації, а також техніку з доказами протиправної діяльності.

Проти жінки розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України .

Зловмисниці повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше в Одесі затримано жінку за поширення ворожої пропаганди.

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