Жінка дискредитувала ЗСУ та пропагувала війну проти України.

В Одесі затримано жінку за поширення ворожої пропаганди.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що жінка тривалий час на власній сторінці в соціальній мережі публікувала матеріали із закликами до посягання на територіальну цілісність України.

Вона також закликала до захоплення державної влади, розміщувала різні провокаційні матеріали із забороненою символікою тоталітарних режимів. Причому робила це в умовах військового вторгнення в Україну РФ і воєнного стану.

За місцем проживання затриманої правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку, за допомогою якої жінка розміщувала публікації в соціальній мережі. Також вилучено речі з символікою так званої ДНР, країни-агресора та інші провокаційні матеріали із забороненою символікою.

Як уточнили в УСБУ в Одеській області, фігурантка нагнітала своїми публікаціями паніку, дискредитувала ЗСУ, схвалювала політику РФ і пропагувала війну проти України.

Крім того, поширювала фейки про діяльність органів державної влади та подавала спотворені дані про воєнний стан.

Підозрювану взяли під варту, їй закидають посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Як повідомляв УНІАН, оперативники Служби безпеки України викрили українця, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у ЗМІ та соціальних мережах.

Крім того, в Україні заблокували мережу російських інтернет-агентів.

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