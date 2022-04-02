З початку окупації до лав окупаційних збройних сил було незаконно призвано 34 тис. кримчан.

У Представництві президента України в Автономній Республіці Крим заявили про щонайменше 31 вбитого під час війни в Україні кримчанина, яких незаконно призвали до російської армії.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці представництва.

Нагадується, що 31 березня президент РФ підписав указ про черговий весняний призов росіян у віці від 18 до 27 років на військову службу.

У відомстві наголосили, що в порушення норм міжнародного гуманітарного права такий призов здійснюється з 2015 року й на окупованих територіях Кримського півострову.

Зокрема, за цей час до лав російської армії було залучено понад 34 тис. кримчан, більшість з яких є громадянами України.

Такі дії посадовців РФ є воєнним злочином.

"Окупаційні сили РФ під час нового етапу військової агресії РФ на території України в тому числі примусово залучають наших громадян з окупованого Кримського півострову й до участі у війні з Україною. Наразі представництву вже відомо принаймні про 31 загиблого громадянина України з Криму, які були вбиті, перебуваючи у складі збройних сил РФ під час військових дій на території України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у тимчасово окупованому Криму відбувається примусова мобілізація чоловіків для участі у війні з Україною.

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