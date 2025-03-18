Вони, зокрема знищили ворожі "Град" та "Стрєлу".

У Запорізькій області українські розвідники перетворюють ворожі цілі на мотлох та ускладнюють ворогу фронтову логістику.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оброни України, йдеться про бойову роботу майстрів FPV зі спецпідрозділу ГУР МОУ "Кабул 9".

"У Запорізькій області розвідники перетворюють ворожі цілі в мотлох та ускладнюють московитам фронтову логістику. На відео - ураження та знищення російських окупантів, їхнього транспорту та техніки, зокрема ЗРК "Стрєла-10" та БМ-21 "Град", - зазначили у ГУР.

Також, додали у розвідці, завдяки дрону "Black Fury" бійці завдали успішного вогневого ураження по ремонтній базі з десятками одиниць ворожої техніки.

Війна в Україні - удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше Сили оборони України завдали успішного удару по місцю відпочинку особового складу спецпідрозділу "Ахмат" збройних сил Росії поблизу села Нові Юрковичі на Брянщині.

За даними з перехопленої розмови росіянки, під завалами опинилося багато кадирівців. Жінка розповіла, що коли був приліт ракети, "ахматівці" якраз відпочивали, "один тільки був у бронежилеті". З її слів, відомо про шістьох поранених, двоє з яких важкі із крововтратою.

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