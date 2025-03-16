Коли був приліт ракети, "ахматівці" якраз відпочивали, йдеться у перехопленій розмові.

Сили оборони України завдали успішного удару по місцю відпочинку особового складу спецпідрозділу "Ахмат" ЗС РФ поблизу села Нові Юрковичі на Брянщині.

Про це свідчить перехоплена розмова росіянки, яку опублікувало Головне управління розвідки МО України. За словами жінки, під завалами опинилось багато кадирівців.

Вона розповіла, що коли був приліт ракети, "ахматівці" якраз відпочивали, "один тільки був у бронежилеті". З її слів, відомо про шістьох поранених, двоє з яких важкі із крововтратою.

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"Реанімація приїжджала брянська… Кажуть, що там ще багато під завалами… Ракета, уяви… Та ще й вони відпочивали, один тільки у бронежилеті був хлопець. Не контрактники, чеченці в основному, такі молоденькі взагалі. Найстаршому, напевно, 41 рік, решта – 24, 25, діти", - розповіла вона.

Інші удари ЗСУ по окупантах

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна вдарила по Росії новим "Нептуном". Йдеться про нову крилату ракету "Довгий Нептун" з дальністю 1000 км. Ймовірно, саме вона вдарила 14 березня по нафтопереробному заводу в Туапсе у Росії приблизно за 480 км від лінії фронту в Україні.

Також бійці з 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" нещодавно знищили чотири російські самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". Їхня сумарна вартість становить близько 56 мільйонів доларів.

Крім того, стало відомо, що дрони СБУ уразили газокомпресорні станції та склад ракет у Росії. Йдеться про газокомпресорні станції "Давидовская" (Тамбовська область) та "Новопетровская" (Саратовська область), а також польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка (Білгородська область).

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