У Чорному морі зберігається загроза ракетних ударів та висадки ворожого десанту.

Під час спроби здійснити повітряну розвідку на Миколаївщині воїнами ЗСУ був влучно збитий черговий "Орлан-10" противника.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

"За результатами виконання українськими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією Повітряних сил вогневих завдань та авіаударів, попередньо втрати ворога складають 24 окупанти, танк Т-72, 4 152 мм гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки", - сказано у зведенні.

Також попереджається, що в Чорному морі при виконанні завдань з блокування району, судноплавства і роботи портів, перебувають 2 ракетних і 5 великих десантних кораблів ворога. Тим самим зберігається загроза ракетних ударів та висадки десанту.

Як повідомляв УНІАН, на Луганщині та Донеччині українські військові відбили 5 атак та понищили ворожу техніку.

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