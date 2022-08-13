Підрізали крила російській пташці воїни зенітного ракетного підрозділу ПК "Південь".

Полювання на російські безпілотники триває. Зокрема, 13 серпня близько 13:00 у небі над Одещиною було знищено черговий ворожий "Орлан-10".

Про це повідомили у повітряному командуванні "Південь".

У командуванні розповіли, що безпілотник намагався вести повітряну розвідку, проте воїни зенітного ракетного підрозділу ПК "Південь" підрізали крила російській пташці.

Українські бійці регулярно збивають російські "Орлани"

Раніше бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи записали на свій рахунок доволі рідкісний екземпляр – "Орлан-30". Цей пристрій є модифікованою версією основного розвідувального БПЛА окупантів "Орлан-10".

Ще раніше у ЗСУ показали, як український ЗРК "Бук" за 10 секунд знищує ворожий "Орлан-10". Між запуском ракети та знищенням ворожого літального апарата минуло не більше 10 секунд.

За словами командира підрозділу аеророзвідки Дніпро-1 Дмитра Подворчанського, "Орлан" – не просто розвідувальний безпілотник, цей пристрій може виконувати різні функції. Такі БПЛА високо літають, піднімаючись на 1,5-2 кілометри, добре "бачать", а ще їх важко заглушити.

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