Полювання на російські безпілотники триває. Зокрема, 13 серпня близько 13:00 у небі над Одещиною було знищено черговий ворожий "Орлан-10".
Про це повідомили у повітряному командуванні "Південь".
У командуванні розповіли, що безпілотник намагався вести повітряну розвідку, проте воїни зенітного ракетного підрозділу ПК "Південь" підрізали крила російській пташці.
Українські бійці регулярно збивають російські "Орлани"
Раніше бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи записали на свій рахунок доволі рідкісний екземпляр – "Орлан-30". Цей пристрій є модифікованою версією основного розвідувального БПЛА окупантів "Орлан-10".
Ще раніше у ЗСУ показали, як український ЗРК "Бук" за 10 секунд знищує ворожий "Орлан-10". Між запуском ракети та знищенням ворожого літального апарата минуло не більше 10 секунд.
За словами командира підрозділу аеророзвідки Дніпро-1 Дмитра Подворчанського, "Орлан" – не просто розвідувальний безпілотник, цей пристрій може виконувати різні функції. Такі БПЛА високо літають, піднімаючись на 1,5-2 кілометри, добре "бачать", а ще їх важко заглушити.