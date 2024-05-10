Кірбі нагадав, що росіяни "відмовилися" від північної частини України і зосередилися на східних регіонах.

Російські окупанти можуть готуватися до того, щоб провести більш масштабний наступ на Харків. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Кірбі нагадав, що росіяни "відмовилися" від північної частини України і зосередилися на східних регіонах, повідомила кореспондент Bloomberg Дженніфер Якобс у Twitter.

"Тому дуже цікаво і, безумовно, тривожно, що тепер вони, схоже, готуються до того, щоб - щонайменше - використати далекобійний вогонь, щоб спробувати прорватися до Харкова. І треба думати, що ви не станете цього робити, якщо не думаєте про якийсь інший масштабніший наступ безпосередньо на місто", - додав Кірбі.

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Наступ у Харківській області - деталі

Вранці 10 травня росіяни приступили до нової хвилі наступу на Харківщині. О 5 ранку була здійснена спроба прориву російськими військами лінії оборони під прикриттям бронетехніки, проте українські захисники стійко тримають оборону.

Reuters повідомляв, що окупанти хотіли відкинути ЗСУ на 10 км від російського кордону і створити в Харківській області буферну зону.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни спробували прорватися в прикордонні села Харківського та Чугуївського району, але були відбиті.

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