На цьому етапі російсько-української війни Україна має певний успіх в перехопленні ініціативи військових дій, зазначив Віктор Верцнер.

Ізраїльський військовий Віктор Верцнер назвав фактор, який спричинить знищення рашистів на Херсонщині.

Його цитує "Еспресо".

"Зараз ситуація на фронтах виглядає більше, як боротьба за ініціативу. На мою думку, на цьому етапі російсько-української війни Україна має певний успіх в перехопленні ініціативи військових дій. Оскільки дії Збройних сил України змусили росіян перекидати на Херсонщину та Запоріжжя додаткові сили та засоби. Тому, маю надію, що саме це і планував Генеральний штаб ЗСУ", - сказав Верцнер.

Офіцер описав сценарій, за якого росіяни будуть розгромлені на півдні України.

"Росіяни реагують на дії ЗСУ, передислоковуючи додаткові війська на Південь України. Точніше, вони змушені реагувати. Думаю, є велика ймовірність того, що росіяни спробують наступати на херсонському та криворізькому напрямках. Проте такий наступ виглядає дуже чудовим маневром для ЗСУ. Адже на заздалегідь підготовлених оборонних рубежах українським військам буде легше знищити російське угруповання військ на цьому напрямку", - додав він.

Раніше експерт Defense Express Валерій Рябих припустив, що незабаром ЗСУ вдарять по Криму.

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