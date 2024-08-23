Командир бригади Андрій Білецький заявив, що головною задачею операції було "збити наступальний потенціал 20 армії РФ".

Бійці Третьої окремої штурмової бригади провели контратаку біля Нововодяного Луганської області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

"Нарешті гарні новини з Луганщини. З 12 по 15 серпня 3 ОШБр взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти втратили близько три сотні осіб в живій силі та частину техніки. Командир бригади Андрій Білецький заявив, що головною задачею операції було "збити наступальний потенціал 20 армії РФ".

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"На дану хвилину цю задачу виконано. Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу – штурмовики", – наголосив він.

Водночас у DeepState розповіли, що ворог просунувся біля Новогродівки, Завітного, у Торецьку та Птичому Донецької області.

Війна в Україні: важливі новини

22 серпня Третя окрема штурмова бригада оголосила про наступ у Харківській області. Внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два кілометри.

Тим часом Повітряні сили завдали потужного удару високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області. За словами командувача ПС ЗСУ Миколи Олещука, було уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців РФ.

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