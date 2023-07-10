На Бахмутському та Мар’їнському напрямках українські захисники відбили ворожі атаки в районах Григорівки, Мар’їнки та Красногорівки.

Протягом доби російські окупанти вели безуспішні наступальні дії на Шахтарському напрямку, а на Авдіївському Сили оборони України продовжують стримувати їхній наступ в районі Сєверного Донецької області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень", - йдеться у повідомленні.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару біля Одрадного на Донеччині та обстріляли понад 10 населених пунктів.

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"На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

На цьому напрямку ворог також здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

"На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки в районі населеного пункту Григорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Торецька", - повідомили у Генштабі.

Від ворожих артилерійських обстрілів на цьому напрямку постраждали понад 10 населених пунктів.

"На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районах населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка. Біля останнього противник завдав також авіаційного удару", - йдеться у повідомлені і зазначається, що ворог також обстріляв понад 10 населених пунктів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Басового, Одноробівки та Ветеринарного Харківської області. Загарбники здійснили мінометні та артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів.

"На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону", - зауважили у Генштабі.

На Лиманському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах двох населених пунктів Донецької області, артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти зосереджують свої основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Там вони здійснили артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - наголосили у Генштабі.

Як писав УНІАН, у своєму вечірньому зведенні сьогодні, 10 липня, Генштаб ЗСУ повідомив, що авіація Сил оборони України за добу завдала чотирьох ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також українськими захисниками було знищено три ворожих розвідувальних безпілотника оперативно-тактичного рівня.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях та один засіб протиповітряної оборони окупантів.

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