У Москві сьогодні вже затримали шестеро людей, які вийшли на пікети проти війни.

По всій Росії люди виходять на пікети проти війни з Україною. У багатьох містах росіяни стоять на вулицях з плакатами, на яких написана єдина вимога для Кремля. Люди просять зупинити війну.

Пікети не завжди проходять мирно. Як повідомляє російський незалежний Правозахисний медіа-проект ОВС-Інфо, у Москві 23 лютого поліція затримала шістьох активістів.

У Нижньому Новгороді на антивоєнних пікетах затримані Валерія Піднебесна, Тетяна Аршинова і правозахисник Станіслав Дмитрієвський.

У Москві поліція затримала людей, які вийшли на пікети проти війни в Україні. Деякі з них стояли в одиночних пікетах, інші просто перебували на площі. Активістів доставили в ОВС.

Росіяни стоять з плакатами та малюнками. На фото, які з'явилися в Telegram-каналі SOTA, можна помітити, що проти війни на пікети вийшли люди різного віку.

"Мої родичі живуть в Україні! Ні війні!", "Ні війні з Україною", "мирні переговори замість танків на кордоні", "війна це не круто", - написано на плакатах росіян.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що п'яний "десантник" з РФ заявив, що воюватиме проти України заради погашення судимості.

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