Речниця Південного оперативного командування ЗСУ зазначила, що захисники працювали у складних погодних умовах.

Армія Російської Федерації в ніч на 16 жовтня била дронами і ракетами по центральних і південно-східних регіонах України після тривалої паузи. Силам протиповітряної оборони було складно працювати через погодні умови.

За словами спікера Південного оперативного командування ЗСУ Наталії Гуменюк, повітряні цілі рухалися по складній траєкторії. Окупанти запускали іранські дрони-камікадзе за різними напрямками.

Відзначається, що ці хитрощі були для того, щоб "Шахеди" обійшли системи ППО. При цьому погода заважала роботі сил ППО – шторм і сильний поривчастий вітер.

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"Разом з тим, говорити про нову тактику рано. Вони продовжують маневрову тактику. Те, що вони вже застосовували", - пояснила Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Атака на Україну в ніч на 16 жовтня 2023 - головні новини

У ніч на понеділок, 16 жовтня, російські окупаційні війська випустили в бік України ракети і запустили дрони.

Командування Повітряних Сил ЗСУ попередило про ракетну небезпеку для Чернігівської, Сумської та Полтавської областей. Вже о 00:26 стало відомо про одну ракету на Сумщині, курс на захід, та одну - на Полтавщині, у бік Миргорода.

Пізніше начальник Полтавської ОВА Пилип Пронін повідомив, що вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та БПЛА, в результаті чого в Миргородському районі були чутні звуки вибухів. За попередньою інформацією постраждало три людини, серед них одна десятирічна дитина. Всі доставлені в лікарню.

При цьому у Хмельницькій ОВА повідомили, що ворог атакував область "шахедами".

У свою чергу повітряні сили ЗСУ повідомили, що всього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п'яти керованих авіаційних ракет Х-59 і 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

В результаті бойової роботи силами і засобами Повітряних Сил знищені дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 Shahed-136/131.

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