Україна неодноразово просила ФРН надати їй озброєння, однак там кажуть, що не планують.

Німеччина підтвердила, що має намір передати Україні 5 тис. військових шоломів.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Надійшов офіційний лист про готовність Німеччини передати 5000 шоломів Україні, оголосила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт", - повідомив Резніков.

Окрім того, міністр висловив сподівання, що закупівлі зброї через Агенцію НАТО з підтримки та постачання буде розблоковано, а також буде ухвалено позитивні рішення щодо інших запитів України.

Читайте такожНімеччина підтвердила відмову постачати зброю УкраїніЯк повідомляв УНІАН, Україна неодноразово просила ФРН надати їй озброєння. Однак глава МЗС Анналена Бербок та канцлер Олаф Шольц заявляли, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні.

26 січня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила про плани поставити Україні 5 тисяч шоломів в рамках оборонної допомоги. Раніше Україна не отримувала офіційного підтвердження про це.

Як заявляв міністр оборони України Олексій Резніков, Німеччина блокує придбання Україною летальної зброї через агентство NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання), й Україна просить припинити ці дії.

Вас також можуть зацікавити новини: