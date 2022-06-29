Старші офіцери ворогів потрапили під артилерійський вогонь тоді, коли перебували в одному з готельних комплексів, зазначили в Офісі президента.

На Херсонському напрямку у вівторок, 28 червня, українська артилерія накрила нараду старших офіцерів супротивника.

Офіцерів ворога накрили артилерійським вогнем, коли вони перебували в одному з готельних комплексів, розповів радника глави Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович в ефірі "Фейгин Live".

На думку співрозмовника, в результаті удару полягло чимало супротивників.

"На Херсонському напрямку у нас особливого руху немає, але зате є свято нашої артилерії. Лише за сьогодні там сім великих ударів по скупченнях живої сили, техніки та БК (боєкомплектів - Ред.). І найголовніше - вчора там накрили нараду старших офіцерів в одному готельному комплексі. Думаю, чимало там полягло", - заявив радник.

Нагадаємо, війська Російської Федерації вдерлися на українську землю рано вранці 24 лютого. Американська розвідка попереджала про загрозу вторгнення Росії в Україну.

Супротивники обстрілювали військові, а також цивільні об'єкти, загинуло і постраждало багато мирних жителів. За відомостями влади України, лише в одному Маріуполі через агресорів загинули понад 20 тисяч осіб.

Захисники України давали гідну відсіч окупантам. Станом на 29 червня в нашій країні ліквідовано близько 35 тис. 450 ворогів.

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