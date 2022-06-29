На Херсонському напрямку у вівторок, 28 червня, українська артилерія накрила нараду старших офіцерів супротивника.
Офіцерів ворога накрили артилерійським вогнем, коли вони перебували в одному з готельних комплексів, розповів радника глави Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович в ефірі "Фейгин Live".
На думку співрозмовника, в результаті удару полягло чимало супротивників.
"На Херсонському напрямку у нас особливого руху немає, але зате є свято нашої артилерії. Лише за сьогодні там сім великих ударів по скупченнях живої сили, техніки та БК (боєкомплектів - Ред.). І найголовніше - вчора там накрили нараду старших офіцерів в одному готельному комплексі. Думаю, чимало там полягло", - заявив радник.
Нагадаємо, війська Російської Федерації вдерлися на українську землю рано вранці 24 лютого. Американська розвідка попереджала про загрозу вторгнення Росії в Україну.
Супротивники обстрілювали військові, а також цивільні об'єкти, загинуло і постраждало багато мирних жителів. За відомостями влади України, лише в одному Маріуполі через агресорів загинули понад 20 тисяч осіб.
Захисники України давали гідну відсіч окупантам. Станом на 29 червня в нашій країні ліквідовано близько 35 тис. 450 ворогів.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Ніс вибухівку: на Сумщині знищено ворожий ударний коптер (фото, відео)
- Генштаб ЗСУ дізнався, як у Росії намагаються покарати неохочих воювати в Україні
- Директор розвідки США розповіла про наміри Путіна щодо України