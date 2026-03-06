Росіяни просунулися на Сумщині: у DeepState розповіли деталі

Ворог просунувся біля окупованого села Покровка.

Російські окупанти змогли просунутися біля окупованого села Покровка, яке розташоване у Краснопільській селищній громаді на Сумщині. Про це йдеться у повідомленні моніторингового проєкту DeepState в Telegram.

"Ворог просунувся поблизу Покровки", - сказано у повідомленні.

За даними аналітиків DeepState, село Покровка є окупованим російськими загарбниками і розташоване в Сумській області біля кордону з Російською Федерацією.

Ситуація на Сумському напрямку

5 березня командир батальйону безпілотних систем, підполковник Владислав Павлик на позивний "Танжиро" розповів, що російські загарбники нарощують зусилля на Сумському напрямку. За його словами,"ситуація все більше загострюється".

Раніше повідомлялося, що щонайменше з осені 2025-го року російські загарбники щомісяця збільшують чисельність свого угруповання на Сумщині.

За даними Уповноваженого Верховної Ради України Дмитра Лубінця, поширеними сьогодні, 6 березня, російські окупанти, ймовірно, викрали та вивезли до Росії 19 жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади на Сумщині. З цими громадянами зник зв’язок.

У грудні 2025 року російські загарбники викрали понад 50 громадян України з села Грабовське, розташованого на кордоні з РФ у Краснопільській громаді Сумської області.

