У Донецькій області Велику Новосілку та Вугледар не контролює ворог, поділився політик.

Народний депутат Дмитро Лубінець вщент зруйнував фейк російської пропаганди про те, що в Донецькій області Велика Новосілка та Вугледар знаходяться "під контролем" сил РФ.

Збройні сили України відігнали супротивника, написав народний обранець у Facebook та опублікував відеодоказ.

"Руйнуємо вщент російську пропаганду! Не один раз доводилося чути, що такі населені пункти, як Вугледар, Велика Новосілка вже під контролем москалів. Тож варто лиш глянути, де я знаходжуся, аби зрозуміти, що наші ЗСУ відігнали росіян…", - зазначив політик.

Нардеп додав, що людям, які покинули Вугледар та Велику Новосілку, поки не час повертатися.

Нагадаємо, російські війська вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого.

Вороги спочатку бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирних людей у низці населених пунктів, зокрема, і в Донецькій області.

17 травня очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що у регіоні вся лінія фронту знаходиться під постійними ворожими обстрілами та закликам людей евакуюватися.

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