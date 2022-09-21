Через загарбників у Бахмуті загинули дві особи.

У Донецькій області російські загарбники за минулу добу - у вівторок, 20 вересня, вбили 6 мирних жителів, ще 20 - поранені.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram.

"За 20 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті, 1 у Торецьку, 1 у Дружбі, 1 у Георгіївці та 1 у Великій Новосілці. Ще 20 людей отримали поранення...", - написав чиновник.

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Нагадаємо, російські окупаційні війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, обстрілювали воєнні та цивільні об'єкти, атакували і брали під контроль мирні населені пункти. Лише в одному Маріуполі Донецької області є десятки тисяч жертв окупантів.

Наприкінці липня Кабміном було створено Штаб з евакуації жителів неокупованих районів Донецької області. Влада запровадела обов'язкову евакуацію людей перед початком опалювального сезону.

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