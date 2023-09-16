Крім того, внаслідок обстрілів ще дві людини оримали поранення.

Російські окупанти ПТКРом обстріляли цивільний автомобіль на дорозі поблизу села Стрілеча Харківської області. Внаслідок обстрілу загинули дві людини.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора. Там додали, що отримав поранення також 73-річний цивільний чоловік. "Російські окупанти поблизу села Стрілеча завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю. Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік отримав поранення та був госпіталізований", - деталізували в Офісі генпрокурора.

Крім того, близько 11:00 російські окупанти з артилерії обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району, внаслідок чого отримав поранення 23-річний цивільний чоловік, його госпіталізували. Також був пошкоджений автомобіль.

Відео дня

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти майже щодня завдають ударів по різних населених пунктах області. Так, сьогодні у Харкові пролунала ціла серія вибухів. Як повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, росіяни били "Іскандерами". Внаслідок удару пошкоджено будівлі, п'ятеро поранених.

Вас також можуть зацікавити новини: