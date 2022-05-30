В районі Нової Каховки та Степанівки ворогом облаштовуються танкові позиції.

Ворог продовжує підтягувати резерви та облаштовувати оборонні рубежі на Херсонщині.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Обстановка на південному напрямку динамічна та напружена. … Неподалік від Херсону триває вивантаження техніки: близько 120 одиниць Т-62 та БМП-2 протягом кількох днів накопичено для посилення ворожих позицій. В районі Нової Каховки та Степанівки облаштовуються танкові позиції. Водночас наші підрозділи продовжують наступальні дії та заходи сковування й недопущення переміщення резервів", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, напередодні радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань сповістив, що українські військовослужбовці пішли в контрнаступ на Бериславському напрямку і вже просунулися на 9 кілометрів. За його словами, окупантів вибивають з третьої лінії оборони, яку ті вибудовували раніше.

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що російські війська намагаються обладнати позиції, побудувати військові бази та закріпитися в Херсонській області, проте вони не встигнуть цього зробити.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевняє, що щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил - південь нашої країни обов'язково буде звільнений. За його словами, "це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року".

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