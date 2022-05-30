Ворог продовжує підтягувати резерви та облаштовувати оборонні рубежі на Херсонщині.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Обстановка на південному напрямку динамічна та напружена. … Неподалік від Херсону триває вивантаження техніки: близько 120 одиниць Т-62 та БМП-2 протягом кількох днів накопичено для посилення ворожих позицій. В районі Нової Каховки та Степанівки облаштовуються танкові позиції. Водночас наші підрозділи продовжують наступальні дії та заходи сковування й недопущення переміщення резервів", - йдеться в повідомленні.
Як писав УНІАН, напередодні радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань сповістив, що українські військовослужбовці пішли в контрнаступ на Бериславському напрямку і вже просунулися на 9 кілометрів. За його словами, окупантів вибивають з третьої лінії оборони, яку ті вибудовували раніше.
Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що російські війська намагаються обладнати позиції, побудувати військові бази та закріпитися в Херсонській області, проте вони не встигнуть цього зробити.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевняє, що щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил - південь нашої країни обов'язково буде звільнений. За його словами, "це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року".