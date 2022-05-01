Супротивники забрали депутата прямо з дому, поділилися в Каховській міській територіальній громаді.

На Херсонщині російські загарбники викрали депутата Новокаховської міської ради Ігоря Протоковило.

Про це повідомила Каховська міська територіальна громада на своїй сторінці у Facebook.

"19 квітня з власного будинку військовими РФ було забрано мешканця Нової Каховки, депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Протоковило Ігора Анатолійовича (1989 р.н.)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на зараз місцезнаходження Протоковило невідоме.

Нагадаємо, 30 квітня у Каховці на Херсонщині зі свого дому військовими РФ було забрано каховчанина - вчителя, директора школи Віктора Пендальчука. Його місцезнаходження також невідоме.

Варто зазначити, що війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, в Херсонській області. Низка населених пунктів, зокрема, Херсон, опинилися під контролем окупантів.

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