У Вишгородському районі Київської області знайшли тіла двох хлопців, яких окупанти розстріляли, а потім переїхали танком.
Загиблим 22 та 23 роки, їхні тіла у середу, 4 травня, у селі Рудня-Тальська ексгумували правоохоронці, йдеться на сторінці поліції Київської області у Facebook.
За даними відомства, тіла оглянули й передали рідним для перепоховання селі Мирча Бучанського району Київщини.
Правоохоронці дізналися, що супротивник 25 лютого розстріляв машину, у салоні якої знаходилися двоє мирних жителів, а потім переїхав танком.
Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Супротивник спершу атакував військові об'єкти, а потім і цивільні. Під контролем ворога на Київщині опинилися низка населених пунктів. Згодом Київську область було звільнено.
2 травня очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що в регіоні вже знайшли 1 202 цивільні особи, вбиті супротивником.
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