Загиблих перепоховають, зазначили в поліції.

У Вишгородському районі Київської області знайшли тіла двох хлопців, яких окупанти розстріляли, а потім переїхали танком.

Загиблим 22 та 23 роки, їхні тіла у середу, 4 травня, у селі Рудня-Тальська ексгумували правоохоронці, йдеться на сторінці поліції Київської області у Facebook.

За даними відомства, тіла оглянули й передали рідним для перепоховання селі Мирча Бучанського району Київщини.

Правоохоронці дізналися, що супротивник 25 лютого розстріляв машину, у салоні якої знаходилися двоє мирних жителів, а потім переїхав танком.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Супротивник спершу атакував військові об'єкти, а потім і цивільні. Під контролем ворога на Київщині опинилися низка населених пунктів. Згодом Київську область було звільнено.

2 травня очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що в регіоні вже знайшли 1 202 цивільні особи, вбиті супротивником.

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