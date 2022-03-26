Водночас наразі найважливішими для окупантів є Маріуполь, Ізюм та трикутник - Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко зазначає, що говорити про відмову росіян від штурму Києва ще зарано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо того, що начебто окупанти вже відмовилися від штурму Києва і більше зосереджені на сході та півдні України, Денисенко наголосив: "Якщо ми говоримо безпосередньо про Приірпіння, справді ідуть бої. Ідуть бої в Ірпені, росіяни справді окопуються. Але говорити про те, що вони відмовилися від штурму на Київ, чесно кажучи, з моєї точки зору, ще ранувато. Справді, у них зараз немає сил. Але водночас ми розуміємо, що вони стягують... до білоруського-українського кордону свої частини".

Водночас він зауважив, що окупанти зараз "кидають все, що вони мають, на Маріуполь і на Ізюм як дві ключові точки для... отримання контролю над Донбасом".

"Насправді, від штурму Києва поки ніхто ще не відмовлявся. Судячи з усього, це поки що у них, скажімо так, трішки відкладене в плані. Зараз найважливіше для них - це Маріуполь, Ізюм і цей трикутник - Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне", - підсумував Денисенко.

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