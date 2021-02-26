Схрон залишили учасники диверсійної групи бойовиків, причетної до підривів у 2014 році об’єктів критичної інфраструктури у Донецькій та Луганській областях.

На Луганщині співробітники Служби безпеки України (СБУ) виявили схрон зброї та боєприпасів диверсійної групи бойовиків.

Читайте такожУ Луганській області виявили схованки з гранатами і вибухівкою, закладені бойовиками в 2014 роціПро це повідомляє прес-центр СБУ. За оперативним даними, схрон залишили учасники диверсійної групи незаконних збройних формувань, причетної до підривів у 2014 році об’єктів критичної інфраструктури у Донецькій та Луганській областях.

Серед вилученої зброї – протитанковий керований ракетний комплекс «Фагот» та реактивний піхотний вогнемет «Шмель», виробництва РФ.

Зі схрону, закладеного на території покинутої захисної споруди колишнього заводу у Лисичанську, правоохоронці, серед іншого, вилучили: 5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22 і РПГ-26, понад 100 гранатометних пострілів, 24 артилерійські снаряди, майже 8 кг тротилу, понад кілограм пластиду, 10 бойових гранат різних модифікацій, 2 мінометні міни, протипіхотну міну, понад 8 тис. набоїв різних калібрів та інше.

Виявлені засоби ураження направлено на експертизу. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

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Автор: Світлана Макринська