Для передислокації треба переоснастити військових і відремонтувати техніку.

Росія може перекинути свої сили з Маріуполя для посилення операцій на Донбасі.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.

"Після того, як Росія убезпечить Маріуполь, імовірно, вона перекине свої сили для посилення операцій на Донбасі. Постійний опір українців у Маріуполі з початку війни означає, що російські сили в цьому районі мають бути переоснащені та відремонтовані, перш ніж їх можна буде ефективно передислокувати", - йдеться в повідомленні.

Розвідники попередили, що передислокація може бути тривалим процесом, якщо виконувати його ретельно. Утім РФ, ймовірно, робитиме це без належної підготовки військових.

"Російське командування, однак, зазнає тиску, щоб демонстративно досягти оперативних цілей. Це означає, що Росія, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що загрожує подальшим виснаженням сил", - наголошують вони.

Також британська розвідка зауважує, що з маріупольського металургійного заводу "Азовсталь", ймовірно, вийшли близько 1700 українських військових і зараз на території залишається невідома кількість українських військових.

Евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі": що варто знати

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому планується обмін.

17 травня Міністр оборони Олексій Резніков заявив: "Сьогодні відбуваються дуже складні і важливі процеси, в тому числі і переговори за допомогою Червоного Хреста. Як наслідок - це евакуація в шалено важкому стані поранених і плюс ще поранених. Наш план - зберегти їм життя, а потім свободу".

Він повідомив, що у захисників Маріуполя зараз новий наказ - "зберегти свої життя".

18 травня глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив думському комітету з оборони підготувати постанову, яка відображатиме пропозицію про неможливість обміну полонених з "Азова".

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що пропозиції РФ про можливу заборону обміну українських захисників "Азовсталі" - політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк 18 травня сказав, що процес евакуації захисників "Азовсталі" триває і він складний.

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