Подробиці наразі уточнюють.

Ввечері у Мелітопольському районі Запорізької області пролунали три потужні вибухи.

Гучні звуки чули на півночі від міста, неподалік залізничної станції, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що подробиці події зараз уточнюють.

"Гучно у Мелітопольському районі. Відомо про три потужних вибухи на півночі від Мелітополя - в районі тимчасово окупованого селища Веселе, поблизу залізничної станції", - зазначив він.

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Що відбувається у Мелітопольскому районі

Раніше боєць "Легіону Свободи" Національної гвардії Костянтин Денисов повідомив, що російські загарбники можуть провести "трибунал" над "посібниками укронацистів". Все через те, що на території Мелітополя активно працює український спротив.

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, зараз війська РФ готуються до оборони окупованих територій Запорізької області.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що звільнення Мелітополя може відрізати загарбників від постачання з Російської Федерації.

Раніше Іван Федоров повідомляв, що окупанти змушують жителів Мелітопольського району рити окопи.

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