Окупанти намагаються поповнити особовий склад шляхом "мобілізації" чоловіків на тимчасово захоплених територіях.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"Один зі шляхів відновлення живої сили окупанти вбачають у примусовій мобілізації чоловіків на окупованих територіях регіону. Наприклад, росіяни повністю блокують виїзд із Мелітополя, аби провести так звану "призовну кампанію", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, мелітопольцям почали надходити повідомлення від загарбників, у яких вимагають інформувати про заплановану українською владою евакуацію мирного населення.
"Окупанти поширюють неправдиву інформацію про те, що ЗСУ ніби-то готує масові обстріли та вбивства цивільного населення саме під час евакуації. Звісно, це абсолютна брехня, але росіяни не вміють воювати чесно, а тому застосовують саме фейки та неправдиві звинувачення", - наголосили в ОВА.
Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованій території Донецької області (окремі райони Донецької області) окупанти примусово "мобілізують" діячів культури, студентів вишів та їхніх викладачів.
Також окупаційна влада так званих "ЛНР" і "ДНР" мобілізує у незаконні збройні формування неповнолітніх хлопців. На війну відправляють дітей, які були членами "патріотичних клубів". Серед них вже є загиблі.