Загарбники продовжують примусову "мобілізацію" чоловіків на окупованих територіях Запоріжжя.

Окупанти намагаються поповнити особовий склад шляхом "мобілізації" чоловіків на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Один зі шляхів відновлення живої сили окупанти вбачають у примусовій мобілізації чоловіків на окупованих територіях регіону. Наприклад, росіяни повністю блокують виїзд із Мелітополя, аби провести так звану "призовну кампанію", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, мелітопольцям почали надходити повідомлення від загарбників, у яких вимагають інформувати про заплановану українською владою евакуацію мирного населення.

"Окупанти поширюють неправдиву інформацію про те, що ЗСУ ніби-то готує масові обстріли та вбивства цивільного населення саме під час евакуації. Звісно, це абсолютна брехня, але росіяни не вміють воювати чесно, а тому застосовують саме фейки та неправдиві звинувачення", - наголосили в ОВА.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованій території Донецької області (окремі райони Донецької області) окупанти примусово "мобілізують" діячів культури, студентів вишів та їхніх викладачів.

Також окупаційна влада так званих "ЛНР" і "ДНР" мобілізує у незаконні збройні формування неповнолітніх хлопців. На війну відправляють дітей, які були членами "патріотичних клубів". Серед них вже є загиблі.

Вас також можуть зацікавити новини: