Українська ППО знищила російський безпілотник, який ворог спрямував по Одеській області.
Ворожий дрон ліквідували у середу, 11 січня, про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" Збройних сил України.
"Опівдні, 11 січня, спрямований по Одещині російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в Одеській області - що треба знати
Росіяни вже не раз атакували регіон дронами іранського виробництва, а також своїми ракетами, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.
Наприкінці грудня керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко повідомив, що з 24 лютого 2022 року в об’єкти цивільної та критичної інфраструктури влучило 111 ворожих ракет, загинули 32 мирних жителі, а 96 - отримали поранення.
Варто зазначити, що станом на 11 січня в Україні знищено, зокрема, 1862 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня та 723 ракети.