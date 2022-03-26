Уточнюється інформація щодо того, чи є у Славутичі постраждалі в результаті дій окупантів, зазначив радник очільника МВС.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко зазначає, що ситуація з містом Славутич поки що невизначена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Ситуація, насправді, дуже напружена, ситуація дуже складна. Ми розуміємо, що місто, по суті, знаходиться в кільці російських окупантів. Але без жителів Славутича неможливо забезпечувати життєдіяльність об'єкту "Укриття" і Чорнобильської АЕС. Тому саме зараз ситуація така, ситуація реально поки що невизначена", - зазначив Денисенко.

Він додав, що наразі до кінця не зрозуміло, які саме плани у росіян.

"Хоча після всього того, що вони робили в Енергодарі, коли вони підривали снаряди прямо біля першого енергоблоку, після того, як вони відключали від електроенергії насоси охолодження на сховищі в Чорнобильській АЕС, - чесно кажучи, це мавпа з гранатою. Тому тут дуже тяжко щось прогнозувати", - підсумував Денисенко.

Також на запитання щодо того, що окупанти кидали світлошумові гранати в учасників проукраїнського мітингу в Славутичі, і чи є постраждалі, радник міністра зазначив, що наразі уточнюється інформація щодо постраждалих.

"Були постріли в повітря і були світлошумові гранати", - сказав він.

Нагадаємо, 26 березня російська техніка зайшла на територію міста-супутника Чорнобиля - це Славутич. Сотні громадян ще вранці вийшли на протести в центр міста і розгорнули великий український прапор.

Вас також можуть зацікавити новини: