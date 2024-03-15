Трьом постраждалим надають допомогу медики.

Російські окупанти в ніч на 15 березня вдарили по Вінницькій області дронами. Унаслідок атаки загинуло двоє людей.

"Унаслідок ворожої атаки загинув 52-річний чоловік, його 53-річна дружина померла в лікарні. Їхнього 26-річного сина вдалося витягти з-під завалів. Наразі йому надається медична допомога", - йдеться в повідомленні Національної поліції України.

Крім того, у Тульчинському районі пошкоджено легковий автомобіль, біля якого перебували двоє хлопців - 16 і 17 років. Їх госпіталізували.

Також правоохоронці опублікували відео, на якому зафіксовано перші хвилини після прибуття поліції на місце цинічного вбивства українців росіянами.

Удар Росії по Вінницькій області - головні новини

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов заявив, що у Вінницькій області одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок удару дрону в житловий будинок.

Трагедія сталася під час повітряної тривоги, яку оголосили о 20:30. На місці події велися роботи з розбору завалів, а на місці працювали всі необхідні спецслужби.

Пізніше керівник Вінницької обласної військової адміністрації повідомив, що в лікарні померла постраждала від російського дрона жінка.

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