Наразі відомо про двох загиблих.

Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Вінниччині померла ще одна людина. Про це повідомив керівник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Вночі окупанти завдали удару по житловим будинкам. Госпіталізовано було четверо осіб. Одна людина загинула на місці. Щойно стало відомо, що у лікарні померла жінка", - заявив він.

Атака по Вінницькій області - подробиці

Як повідомляв УНІАН, раніше в ОВА заявили, що на Вінниччині одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок влучання безпілотника у житловий будинок. Влучання сталося під час повітряної тривоги, яка була оголошена о 20:30, 14 березня.

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Удари по Україні - останні новини

У ніч на 11 березня під атакою "Шахедів" був Харків. Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що в районі щільної житлової забудови "прилетіло" по обʼєкту цивільної інфраструктури.

У ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу "Шахед",один з них влучив у багатоквартирний будинок. Були зруйновані кілька поверхів п'ятиповерхівки. Пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.

Згодом стало відомо про двох загиблих і вісьмох постраждалих людей унаслідок нічної російської атаки по місту.

12 березня російські окупаційні війська вдарили по Дніпропетровській області. Вдаривши по житлових кварталах Кривого Рогу, росіяни убили п'ятьох людей і пів сотні поранили. Серед постраждалих - 12 дітей, зокрема, й двоє немовлят. П'ятеро дорослих пацієнтів у тяжкому стані. 14 березня у місті було оголошено днем жалоби за загиблими.

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