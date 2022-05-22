Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру Запорізького краю.

Російські війська запустили ракети по Запорізькій області, є постраждалі.

Як повідомляє Запорізька ОВА, ракетний удар був здійснений близько 02:44 у неділю, 22 травня.

Постраждала цивільна інфраструктура одного з сіл у Вільнянщині Запорізької області.

"Нині на місці події працюють відповідні служби. Попередньо встановлено, що є постраждалі громадяни. Вибухи, які вночі чули жителі Запоріжжя, були звуками цього обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, 12 травня російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю. Вона потрапила в заповідну частину острова Хортиця, спричинивши пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено.

Американський інститут вивчення війни (ISW) 22 травня повідомив, що російські війська можуть готуватися до наступу, щоб захопити решту Північної Херсонської області і просуватися до міста Запоріжжя, попри те, що 21 травня не було жодних підтверджених наступів на південному напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: