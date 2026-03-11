Стипендія для деяких студентів складе понад 22 000 гривень: у яких вишах стільки платять

Відмінники з числа дітей-сиріт на IV курсі можуть отримувати до 27 838 грн.

Стипендія курсантів вищих військових навчальних закладів на першому курсі становить близько 10 000 гривень на місяць і може підвищуватися до понад 22 тисяч гривень залежно від курсу, соціального статусу та успішності у навчанні.

Міністерство оборони повідомило, що грошове забезпечення курсантів у 2026 році може складати:

I–II курс: від 9 646 до 10 320 грн (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – від 14 561 до 15 109 грн);

III–IV курс: від 9 970 до 10 524 грн (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – від 14 759 до 15 508 грн);

"При цьому на IV курсі відмінники та ті, хто проходить стажування, отримують до 22 854 грн, а відмінники з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – до 27 838 грн", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що під час навчання курсанти вишу отримують також низку соціальних гарантій: безкоштовне проживання, триразове харчування, військова форма та медичне обслуговування.

У серпні 2025 року президент Володимир Зеленський анонсував збільшення стипендій для студентів з 2026 року. За його словами, це "те, що давно не робили".

У державному бюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 мільярда гривень на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти, що на 1,2 млрд грн більше ніж у 2025 році. Нові, підвищені, розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.

