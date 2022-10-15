У Запоріжжі вибуховою хвилею пошкоджено 36 будинків - багатоквартирних та приватних, заклад освіти та автостоянку.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Вранці ворог атакував об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Вибуховою хвилею пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектору, заклад освіти та автостоянку", - написав він.
Куртєв додав, що комунальні служби вже починають працювати та усувати наслідки прильотів в місті.
Крім того, він повідомив, що постраждалих унаслідок обстрілу немає.
Атака по Запоріжжю - подробиці
Як повідомляв УНІАН, вночі 15 жовтня російські окупанти завдали по Запоріжжю чотири авіаудари дронами, а вранці запустили ще 10 ракет С-300.
Внаслідок атаки БпЛА Shahed-136 в Запоріжжі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури та виникли пожежі, які вже локалізували.
Також руйнувать зазнали низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури.