Постраждалих унаслідок обстрілу немає.

У Запоріжжі вибуховою хвилею пошкоджено 36 будинків - багатоквартирних та приватних, заклад освіти та автостоянку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Вранці ворог атакував об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури. Є руйнування. Вибуховою хвилею пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектору, заклад освіти та автостоянку", - написав він.

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Куртєв додав, що комунальні служби вже починають працювати та усувати наслідки прильотів в місті.

Крім того, він повідомив, що постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Атака по Запоріжжю - подробиці

Як повідомляв УНІАН, вночі 15 жовтня російські окупанти завдали по Запоріжжю чотири авіаудари дронами, а вранці запустили ще 10 ракет С-300.

Внаслідок атаки БпЛА Shahed-136 в Запоріжжі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури та виникли пожежі, які вже локалізували.

Також руйнувать зазнали низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури.

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