Зазнаючи втрат противник відходить на раніше займані позиції.

У населеному пункті Бурчак на Запоріжжі виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців повітряно-десантних військ збройних сил РФ.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18.00 у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, ворог за підтримки авіації намагався вести наступальні дії в напрямку населеного пункту Полтавка Запорізької області, зазнав втрат, відійшов на раніше займані позиції.

"Підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Пологи Запорізької області успішно нанесли вогневе ураження противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Особовий склад ворога залишив позиції", - йдеться у зведенні.

Також на Південнобузькому напрямку противник веде оборону та завдає ракетних ударів по військовій та цивільній інфраструктурі. На Криворізькому напрямку наступальних дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням мінометів та ствольної артилерії.

"Окупанти зазначають значних втрат у боях з підрозділами Сил оборони України. Так, у населеному пункті Бурчак виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації", - йдеться у зведенні.

Вас також можуть зацікавити новини: