Тривають бойові дії біля Новомихайлівки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни намагаються йти у наступ.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Велика Новосілка, Новосілка, Новомихайлівка, Павлівка, Богоявленка, Сонцівка, Степногірськ, Шевченко, Вугледар, Бурлацьке, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоданилівка, Лукʼянівське, Оріхів, Времівка, Полтавка, Новопіль та Новоандріївка.

"Завдав авіадарів поблизу Володимирівки, Новосілки та Щербаків. Вів наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, отримав жорстку відсіч та відійшов. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки. Окупанти замінували місцевість в районах Інженерного та Українського", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що ядерним шантажем на Запорізькій атомній станції російські окупанти хочуть зробити "сіру зону" не тільки із Запоріжжя, але і з усієї України.

Він переконаний, що втілити мету цього проекту російським окупантам ніколи не вдасться, адже в їхніх планах відсутній опір.

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