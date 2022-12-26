Зі сходу йдуть ворожі колони з озброєнням й технікою.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російські окупанти використовують Мелітополь як логістичний хаб та стягують живу силу на Запорізький напрямок.

В ефірі телеканалу "Еспресо" він також зазначив, що російські загарбники продовжують фільтраційні заходи на окупованій території Запорізької області.

"На окупованій території Запорізької області ворог продовжує фільтраційні заходи, робить облави, обмежує можливість виїжджати людям. Росіяни закрили виїзд з території. Вони використовують соціальні заклади для розміщення військових та ускладнюють життя цивільним", – повідомив Старух.

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За словами очільника ОВА, окупанти також продовжують використовувати Мелітополь як транспортний хаб для перекидання своїх військ, сил й засобів.

"Там сконцентрована велика кількість різних окупаційних служб. На Запорізькому напрямку противник нарощує живу силу. Зі сходу йдуть колони з озброєнням й технікою. Запорізька область велика, на одних напрямках ворог здійснює ротаційні заходи, а на кордоні з Донеччиною росіяни укріплюються", – наголосив Старух.

Ситуація в Запорізькій області

На частині тимчасово окупованої території Запорізької області російські окупанти погрожують місцевим жителям розстрілом за порушення комендантської години. А між собою ворожі військовослужбовці обговорюють близький контрнаступ ЗСУ.

Крім того, російські окупанти використовують школи на захоплених територіях з метою впливу на українських дітей. Незабаром загарбники планують відкрити на окупованих територіях центри підготовки "вчителів" історії та російської мови для поширення пропаганди в школах, перший із яких зʼявиться в Бердянську Запорізької області.

В Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що 22 грудня у Запорізькій області було поранено понад 70 російських окупантів. Сили оборони знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом.

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