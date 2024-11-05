Він зазначив, що швидкими темпами технології розвиваються тільки у ЗМІ, а насправді цей процес вимагає багато часу і зусиль.

Більше 50% того, що понапридумували письменники-фантасти реалізується. І в основному фантасти – це передвісники майбутніх технологій.

Про це сказав голова правління альянсу "Нова енергія України", розробник БПЛА, командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" Валерій Боровик в етері Українського Радіо.

"Щодо нановолокон, то це поки що фантастика, але це можливо попереду. Лазери не будуть розрізати дрони, як ми бачимо у фантастичних фільмах. А будуть просто "підігрівати" їхню електроніку, яка буде або вибухати в повітрі, або просто ламатись і падати. Тобто ці всі лазерні речі в майбутньому можливі", - висловив переконання військовий і додав, що їхні партнери з Австралії працюють над цією технологією.

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За його словами, також австралійці працюють над технологією детектування, супроводження цілі, щоб можна було без допомоги людини супроводжувати, знешкоджувати їх.

Боровик зазначив, що розробка передових технологій потребує великих зусиль і багато часу. "Кажуть, що технології розвиваються швидкими темпами. Швидкими темпами вони розвиваються в ЗМІ, а у введенні в експлуатацію, в доведенні до бойової спроможності, якщо ми говоримо про мілітарі сектори, то це роки йдуть, якщо не десятиліття", - підкреслив військовий.

Крім цього, Боровик прокоментував дії зраників, які передають технології ворогу. "Це ганьба. Як можна покращувати ті засоби, які вбивають тебе, сусідів, близьких і стирають з лиця землі твоє місто", - задався питанням військовий.

Він припустив, що ці старі люди, які працювали в аерокосмічній галузі, були дуже тісно пов'язані кооперацією з Росією.

"Росія завдяки нашим розробкам і спеціалістам була в СРСР лідером в ці галузі. Після розділення вони залишили зв'язки і їх легко інтегрувати в систему виробництва зброї. Я не буду називати, але наш провідний інститут розробляв частину системи "Комета", яка зараз використовується в російських дронах. Але його теж не можна винити, бо це було в 2003 році. Така реальність", - зазначив військовий.

Війна в Україні: новини

Щоб продовжувати війну на виснаження, РФ шукає дешеві рішення – зокрема, запускає більше БПЛА і менше крилатих ракет по Україні, сказав авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Сьогодні на Ставці президент Володимир Зеленський зазначив, що в даний час РФ використовує для ударів по Україні вдесятеро більше "шахедів", ніж минулої осені, тому необхідно повноцінно їм протидіяти. За його словами, потрібне посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробка нових рішень у боротьбі з КАБами.

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