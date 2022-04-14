Після ворожого обстрілу робота підприємства була зупинена.

Окупанти вдень обстріляли завод "Енергомашспецсталь" (ЕМСС) в Краматорську.

Про це повідомив народний депутат України Максим Єфімов у Facebook.

"Ракета потрапила до ЕМСС, зруйнувавши один із цехів, технологічно важливих для виготовлення замовлень. Кількість жертв та руйнування уточнюються", - написав він.

Єфімов наголосив, що жодних військових там не було.

"Знищують промисловість України", - підкреслив він.

У Telegram-каналі Краматорської міської ради повідомляється, що робота підприємства зупинена, на місці працює ДСНС.

Зазначається, що ЕМСС під час війни продовжувало працювати та виконувати замовлення з виготовлення продукції та комплектуючих для станцій "Укргідроенерго".

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в населених пунктах Донецької області.

8 квітня супротивник вдарив по залізничному вокзалу Краматорська, загинули понад 50 осіб, близько сотні - постраждали та були доставлені в лікарні.

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