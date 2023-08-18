Робиться все для того, щоб Україна зробила ще один крок до кола найбільш міцних держав світу.

До Дня Незалежності готуються з міжнародними партнерами "потужні речі" по зброї для України, нових можливостей оборони. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Готуємо потужні речі для України, посилення нашої держави, наших воїнів", - наголосив він.

Зазначив, що на сьогодні головне завдання - це зброя для наших воїнів, а також нові можливості для нашої оборони і нові пакети підтримки від наших партнерів.

Відео дня

"Ми робимо все, щоб напередодні Дня Незалежності нашої держави можна було сказати, що Україна зробила ще один крок до кола найбільш міцних держав світу. Наша команда зараз працює особливо інтенсивно", - наголосив президент України.

Він підкреслив, що будуть новини для України. "Готуємо їх із сусідами в ЄС. А ще в тих регіонах Європи, де нашої співпраці з державами поки було недостатньо. І звичайно, із такими нашими європейськими партнерами, із якими ми вже разом не раз доводили, що європейське лідерство в захисті свободи має глобальне значення", - зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що наступний тиждень – це "час важливих для України заходів". При цьому додав, що жодного результату для України не буде упущено .

Можливі атаки РФ на День Незалежності - деталі

24 серпня відзначається День Незалежності України. Це державне свято на честь ухвалення Акта проголошення незалежності України та від'єднання від СРСР. Акт був ухвалений Верховно Радою України 24 серпня 1991 року.

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