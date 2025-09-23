Пожежа пошкодила установку з виробництва конденсату потужністю 3 мільйони метричних тонн на рік.

Астраханський газопереробний завод в Росії, що контролюється "Газпромом", 22 вересня призупинив виробництво моторного палива. Причиною стала пожежа після атаки дронів, пише Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Джерела кажуть, що пожежа охопила установку з виробництва конденсату потужністю 3 мільйони метричних тонн на рік. Вона виробляє бензин і дизельне паливо.

Вони також заявили, що завод може відновити виробництво лише через кілька тижнів або місяців.

Відео дня

Видання додало, що Санкт-Петербурзька товарна біржа з понеділка призупинила продаж оптових партій палива з Астраханського заводу.

Що відомо про атаку дронів на завод в Астрахані

Нагадаємо, що підприємство вважається одним із найбільших газохімічних комплексів світу. Завод випускає автомобільний бензин, паливо дизельне, технічну сірку тощо. Воно працює з 1985 року. Наразі чисельність персоналу складає 5600 осіб.

Завод розташований поблизу Каспійського моря, приблизно за 1675 км від українського кордону. У лютому завод вже зупиняв роботу на фоні атаки українських дронів. Тоді там пояснювали, що підприємство зупинили превентивно, щоб "не допустити викидів і уникнути пошкодження об'єктів хімічної небезпеки". Однак тоді там була серйозна пожежа.

Вас також можуть зацікавити новини: