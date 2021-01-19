Сьогодні відбулось засідання політичної та гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи із урегулювання ситуації на Донбасі.

Представники України у Тристоронній контактній групі із урегулювання ситуації на Донбасі закликали Російську Федерацію розблокувати процес обміну утримуваними особами.

Про це українська делегація у Тристоронній контактній групі повідомляє у Facebook за підсумками сьогоднішнього засідання політичної та гуманітарної підгруп ТКГ, що відбулись в режимі відеоконференції.

Зокрема, на порядку денному розглядалися такі питання: забезпечення пересування громадян через КПВВ; обмін взаємно утримуваними особами; опрацювання заходів у сфері пошуку осіб, зниклих безвісти, а також черговий етап обговорення «Плану спільних кроків», запропонованого українською стороною.

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"Щодо обміну взаємно утриманими особами, керівник гуманітарної підгрупи народний депутат України Галина Третьякова в черговий раз запропонувала російській стороні розблокувати процес обміну, ОБСЄ - підтримати розблокування", - наголошується у повідомленні.

Також сказано, що «одним з принципових питань роботи гуманітарної підгрупи залишається визначення точок розвороту автобусів-«човників», які мають перевозити людей через лінію розмежування в районі КПВВ «Щастя»».

При цьому українська сторона звернулась із проханням до координатора ОБСЄ в гуманітарній групі посла Тоні Фріша з проханням посприяти визначенню точок розвертання за допомогою координатора підгрупи з безпеки, глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Посла Яшара Халіт Чевіка.

Ці питання стануть предметом подальшого розгляду під час загального засідання ТКГ 21 січня.

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Автор: Віталій Саєнко