Російські загарбники оселилися у приміщенні ферми, а харчувалися, грабуючи місцеві магазини.

Воїни 93-ї бригади "Холодний яр" вибили російських окупантів із села під Тростянцем Сумської області.

Про це повідомляє державний канал "ДОМ".

Українські захисники повідомили, що окупанти поселилися на фермі місцевого підприємця, вбивши його сина, який був проти цього.

Загарбники кілька днів харчувалися сухпайками, а згодом пішли грабувати місцеві магазини.

У запеклому бою воїнам "Холодного яру" вдалося вибити загарбників із села та знищити їхню техніку. Один із захисників зазначив, що він окупантів в околицях Тростянця залишається тільки металобрухт.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині надалі продовжуються запеклі бої у Конотопському, Охтирському та Сумському районах. Деякі громади перебувають під контролем окупантів.

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