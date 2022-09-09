Діти госпіталізовані, загрози їхньому життю немає. Четверо дорослих мають легкі поранення та госпіталізації не потребували, стан решти постраждалих – середній.

У Харкові внаслідок сьогоднішнього обстрілу поранено 14 людей, у тому числі 3 дітей.

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Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За останньою інформацією, ушкоджень зазнали 14 людей. В тому числі 3 дітей – 3, 11 та 15 років. Діти госпіталізовані до медичного закладу. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загрози їхньому життю немає", - зазначив він.

Четверо дорослих, за словами Синєгубова, мають легкі поранення та госпіталізації не потребували, отримали медичну допомогу на місці. Стан решти постраждалих – середній.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень ворог обстріляв Харків з реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано обстріли у Шевченківському районі міста. Раніше повідомлялось про щонайменше 10 постраждалих.

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