П'ять баражуючих боєприпасів українським силам ППО вдалось знищити.

Російські війська завдали масованого удару іранськими дронами по Дніпру у ніч на 9 листопада.

Як пише голова Дніпропетровської ОВА Олексій Резніченко, окупанти поцілили у логістичне підприємство: "Ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3 000 квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства", .

Чотирьох співробітників ушпиталили з пораненнями, троє - у важкому стані.

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П'ять баражуючих боєприпасів українським силам ППО вдалось знищити.

Крім того, окупанти вчергове обстріляли з "Градів" Нікопольський район. Без жертв.

Іранські дрони на війні проти України

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Тим часом влада Ірану заперечує продаж безпілотників РФ.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тис. таких дронів. Також деякі ЗМІ повідомляють, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував президенту України Володимиру Зеленському розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

29 жовтня Кулеба повідомив, що йому телефонував міністр закордонних справ Ірану Абдоллахіян. Під час дзвінка Кулеба вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні.

1 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на початку листопада Іран планує відправити в Російську Федерацію партію з понад 200 бойових дронів "Shahed-136", "Mohajer-6" і "Arash-2". Поставку БПЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань в розібраному стані.

2 листопада Кулеба заявив, що Україна поінформувала Іран про наслідки у разі продажу Росії балістичних ракет класу "земля-земля", які можуть вражати цілі на відстані 300 і 700 км.

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