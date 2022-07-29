Міністр звернувся до організації із закликом.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Організації об'єднаних націй із закликом перевірити колонію в Оленівці, де сьогодні внаслідок обстрілу російських окупантів загинули українські військовополонені.

Про це Кулеба написав у своєму Twitter-акаунті.

"Я закликаю ООН, яка сприяла евакуації українських військовослужбовців з Азовсталі, рішуче засудити Росію за обстріл Оленівської колонії та відвідати місце для встановлення всіх фактів цього жахливого злочину", - йдеться у повідомленні міністра.

Він також закликав МКЧХ перевірити всіх українських військовополонених.

Оленівський злочин: що відомо про вбивство українських військовополонених в колонії

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 29 липня, проросійські бойовики заявили про загибель 50 українських бійців внаслідок удару по Оленівській колонії.

У Генштабі ЗСУ заявили, що Збройні Сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомляв, що жителі окупованої Оленівки інформували про роботу російських "Градів" по колонії, де утримувалися українські військовополонені.

Згодом було висунуто версію, що будівлю колонії в Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, могли підірвати зсередини.

ГУР МО сповістило, що вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі".

"Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських Захисників", - зазначає ГУР МО.

Лідер "Азова" Андрій Білецький оголосив "полювання" на кожного злочинця, причетного до вбивства полонених "азовців" в Оленівці.

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