Супротивники сьогодні вдень обстріляли селище міського типу.

Внаслідок чергового обстрілу Харківщини у селищі міського типу Дворічна загинули двоє мирних мешканців.

Окупанти сьогодні вдень, 26 січня, обстріляли Дворічну, про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "За попередньою інформацією, загинуло двоє цивільних: чоловік та жінка", - зазначив голова ОВА.

Чиновник додав, що деталі щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюються.

Відео дня

Ситуація в Харківській області - сьогодні це варто знати

Вороги вже не раз обстрілювали територію Харківської області, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 січня, окупанти також обстріляли цивільну інфраструктуру смт Козача Лопань та Куп'янська. Внаслідок цих ворожих обстрілів поранено жінку, є руйнування.

22 числа стало відомо, що у регіоні внаслідок ворожого артобстрілу загинула одна людина. В той же день повідомлялося, що супротивники з танків обстріляли кладовище.

Вас також можуть зацікавити новини: